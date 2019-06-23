Россия с 8 июля не принимает самолеты из Грузии

Грузинские авиакомпании с 8 июля не смогут выполнять полеты в Россию в течение неопределенного срока.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на минтранс РФ.

«В минтрансе подтвердили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля», – говорится в сообщении.

Официальная причина – «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность». В минтрансе РФ заявляют, что общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета пени) составляет $792,5 тыс. и 592,3 тыс. рублей.

Авиационные власти Грузии, по данным российского министерства, уже известили об условиях возобновления полетов, а также о «готовности РФ к проведению консультаций с грузинской стороной».

Напомним, президент РФ Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России в Грузию с 8 июля.

Продажу билетов уже закрыли авиакомпании «Смарт», «Победа» и другие. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от реализации гражданам РФ путевок в Грузию.

В Ростуризме заявили, что все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, также они согласны на требование полностью вернуть туристам деньги.

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