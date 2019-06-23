«Романтическая переписка»: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и «серьезно рассмотрит интересное содержание».

Об этом сообщило государственное северокорейское информагентство, передает Украинская правда со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что Ким Чен Ын описал его как «отличного содержания». Он также высоко оценил «чрезвычайную отвагу» Трампа.

Напомним: Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.

По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Президент США пояснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была готова выполнить требования США.

В то же время министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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