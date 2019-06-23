Письма от пленных украинских моряков везут в Страсбург на сессию ПАСЕ

Первый заместитель Председателя Верховной рады Ирина Геращенко не понимает, почему Украина не созывает Совбез ООН, чтобы потребовать немедленного исполнения решения морского трибунала по возвращению из РФ украинских военнопленных моряков.

Об этом она написала в Facebook.

Политик приложила к посту письма от командира «Бердянска» Романа Мокряка, от Сергея Чулибы, Вячеслава Зинченко, Владимира Терещенко, Богдана Головаша, написанные еще в марте, до президентских выборов.

Ребята пишут, что держатся, просят передать весточки их семьям, поддержать родных, потому что им сейчас труднее всего. Моряки переживают за семьи и верят в освобождение.

«Я везу эти письма от пленных моряков в Страсбург, где начинается сессия ПАСЕ, и где собираются возвращать российскую делегацию. Я хочу, чтобы их увидели и европейские политики, которые также несут ответственность за подыгрывание России, потакая незаконному содержанию украинцев-моряков, политзаключенных, заложников на оккупированных территориях», – добавила Геращенко.

Также она возмущается, что «Президент Зеленский в Берлине и Париже сказал о том, что нет никаких предпосылок для возвращения российской делегации, но не нашел аргументов, чтобы убедить в этом своих визави президента Макрона и канцлера Меркель. Украинскую позицию нужно не просто озвучивать, ее надо выгрызать, за нее надо бороться», – утверждает Геращенко.

Политик добавляет: «не понимаю, почему Украина не созывает Совбез ООН, чтобы потребовать немедленного исполнения решения морского трибунала?»

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России «суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля срок содержания под стражей всем захваченным морякам.

Суд ООН по морскому праву 25 мая принял решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и предоставить возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям.

Россия же заявила, что не признает компетентности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

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