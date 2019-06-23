ПЦУ временно отстранила двух священников, которые поддержали Филарета

Православная церковь временно отстранила двух священнослужителей, которые поддержали решение Филарета об отказе от томоса.
Об этом говорится в указах ПЦУ, сообщает Общественное.
Иеромонаха Илию (Игоря Игоревича Зеленского) и архимандрита Андрея (Мацурака) уволили за «участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви».
Ранее Филарет заявил, что томос о единой независимой украинской церкви он не принимает, потому что не знал его содержания. В ПЦУ заявили, что Филарета не будут отлучать от церкви.
Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания объединенной поместной православной церкви. Также он обвинил предстоятеля ПЦУ Епифания в нарушении договоренности, согласно которой руководить церковью должен был Филарет, а Епифаний занимался бы внешними делами ПЦУ.
На «соборе» Филарета решили восстановить ликвидированную УПЦ КП и заявили, что претендуют на все средства, а также движимое и недвижимое имущество ликвидированной УПЦ КП включительно с храмами и монастырями.
В ПЦУ назвали «собор» Филарета расколом.
Филарет заявлял, что недоволен статусом митрополии для ПЦУ и считает себя патриархом.
В то же время предстоятель ПЦУ Епифаний отметил, что возвращение Киевского патриархата будет означать возвращение обратно в изоляцию.
По мнению Филарета, Православная церковь Украины извне должна иметь статус митрополии Константинопольского патриархата, а внутри – быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата.
Также Филарет считает, что Епифания окружили «промосковские силы» и планирует бороться за церковь, «независимую от Москвы и Константинополя».