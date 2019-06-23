Протесты в Тбилиси: 28 человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии

В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня.

Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Состояние двоих остается стабильно тяжелым. Среди пациентов – два полицейских и три журналиста», – говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе событий 20-21 июня пострадали 250 человек. У многих из них есть повреждения в области головы. Ранения, в основном, были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Как сообщалось, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Многих граждан Грузии возмутило это, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. По данным СМИ, 240 человек, в том числе 30 журналистов, пострадали во время акции.

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