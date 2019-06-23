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Новости » События 23 июня, 2019, 12:06
Несколько нападавших ворвались в колонну Марша Равенства. Полиция среагировала

В Киеве начался Марш Равенства, который проходит в рамках «КиевПрайда».

Как видно из трансляции, противники акции, которые до сих пор стояли спокойно, пытаются бросаться на участников, полиция их оттесняет.

А несколько противников Марша Равенства ворвались в колонну участников КиевПрайда и напали на них. Полиция среагировала и вывела нападающих из толпы.

Участники движутся по улице Владимирской в направлении площади Льва Толстого.

Среди участников присутствует депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Вместе с тем, участники Марша Равенства сообщили Общественному, что платформы в этом году не будет из-за запугивания непосредственно перед Маршем.

«Запугали водителя с платформой и он уехал. Если обещают поджечь, то это страшно», – отметил участник акции.

«Платформа уже была заказана. Но наши оппоненты угрожали сжечь машину. Он (водитель) просто взял и уехал. Вместе с аппаратурой и всем, что там было. Мы здесь и находимся, чтобы показать, что мы не страшные, мы за мир», – добавил еще один участник Прайда.
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полицияМарш равенстваРебекка Хармсновости Украины
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