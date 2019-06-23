NASA обнаружило на Марсе газ, который на Земле производится живыми организмами

Марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки (NASA) обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе – газа, который на Земле обычно производится живыми организмами.

Как сообщает The New York Times, данные были получены учеными 20 июня в рамках миссии Curiosity, передает Общественное.

«Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования», – заявил один из научных сотрудников миссии. Ожидается, что повторные результаты будут готовы 24 июня.

Из-за солнечного света и химических реакций молекулы метана на Марсе разрушились бы за несколько веков. Поэтому ученые предполагают, что газ появился там относительно недавно.

По другой версии, метан образовался на Марсе миллионы лет назад и сейчас выходит из разломов на поверхности планеты.

Впервые о присутствии метана на Марсе стало известно 15 лет назад, когда его зафиксировала автоматическая межпланетная станции Европейского космического агентства. Однако достоверных подтверждений этому до сих пор не было.

Напомним, Лаборатория реактивного движения NASA провела успешное испытание вертолета, который в будущем планируют отправить на Марс.

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