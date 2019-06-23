На Волыни пограничники задержали почти 100 тыс. контрабандных сигарет

Сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины воспрепятствовали незаконному перемещению в Польшу почти 100 тыс. пачек сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В результате проведения оперативно-проверочных мероприятий по противодействию противоправной деятельности, 22 июня 2019 года на окраине одного из населенных пунктов приграничья, был задержан микроавтобус «Mercedes-Sprinter» под управлением гражданина Украины.

В результате осмотра грузового отсека автомобиля были обнаружены табачные изделия в количестве 194 ящика (97 000 пачек) без марок акцизного сбора. Задержание груза проведено во взаимодействии с территориальными подразделениями Государственной фискальной службы в Волынской области.

По указанному факту в адрес областного управления ДФС было направлено соответствующее уведомление об обнаружении признаков совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», данные внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство.

Табачные изделия изъяты в установленном порядке, сумма оценки подакцизных товаров и транспортного средства составляет 4 миллиона гривень.

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