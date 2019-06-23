На Одесский пляж с обрыва упал автомобиль
В Одессе утром в субботу, 22 июня, в районе 16-й станции Фонтана со склона на берег моря упал автомобиль Daewoo.
Об этом пишет местное издание «Думская».
По словам очевидцев, водитель машины припарковалась на склоне, забыла поставить ее на ручник и ушла.
Авто покатилось и слетело с обрыва прямо на песок, перевернувшись и приземлившись на крышу.
В месте падения людей не оказалось, никто не пострадал.
Когда женщина вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что произошло, и даже успела заявить о похищении.
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