На Одесский пляж с обрыва упал автомобиль

В Одессе утром в субботу, 22 июня, в районе 16-й станции Фонтана со склона на берег моря упал автомобиль Daewoo.

Об этом пишет местное издание «Думская».

По словам очевидцев, водитель машины припарковалась на склоне, забыла поставить ее на ручник и ушла.

Авто покатилось и слетело с обрыва прямо на песок, перевернувшись и приземлившись на крышу.

В месте падения людей не оказалось, никто не пострадал.

Когда женщина вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что произошло, и даже успела заявить о похищении.

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