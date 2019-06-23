Марш Равенства: В Киеве задержали девять провокаторов

Девять правонарушителей задержаны, начато уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители изъяли орудия для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников – от 18 до 48 лет.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).

Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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