Марш Равенства: В Киеве задержали девять провокаторов
Девять правонарушителей задержаны, начато уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Киева.
Правоохранители изъяли орудия для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников – от 18 до 48 лет.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).
Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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