Ким Чен Ын получил «замечательное» письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает ВВС Украина.

«Ким похвалил письмо, назвав его «замечательным», и добавил, что «серьезно подумает над его интересным содержанием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что он также высоко оценил «чрезвычайную смелость» Трампа.

Ранее в этом месяце Трамп сообщил, что получил прекрасное письмо от северокорейского лидера.

«Однажды вы узнаете, что было в этом письме, однажды вы его прочтете. Возможно это произойдет через 100 лет, а возможно и через две недели», – сказал тогда президент США.

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