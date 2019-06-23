Кравчук: Зеленский должен был распустить Раду не во время инаугурационной речи, а позже

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен был бы распустить Верховную Раду не во время инаугурационной речи, а позже.

В интервью АD ASTRA, Кравчук отметил, что из-за заявления именно во время присяги, депутаты делают все «наперекор президенту», сообщает Общественное.

«Заявление о роспуске Верховной Рады надо было делать не во время инаугурационной речи. Лучше это было бы сделать уже потом из кабинета президента, потому что теперь депутаты делают все наперекор президенту», – отметил Кравчук.

20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Ряд депутатов обжаловали роспуск Рады, но 20 июня Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.