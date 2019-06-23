Кравчук: Зеленский должен был распустить Раду не во время инаугурационной речи, а позже

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен был бы распустить Верховную Раду не во время инаугурационной речи, а позже.
В интервью АD ASTRA, Кравчук отметил, что из-за заявления именно во время присяги, депутаты делают все «наперекор президенту», сообщает Общественное.
«Заявление о роспуске Верховной Рады надо было делать не во время инаугурационной речи. Лучше это было бы сделать уже потом из кабинета президента, потому что теперь депутаты делают все наперекор президенту», – отметил Кравчук.
20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент.
21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.
Ряд депутатов обжаловали роспуск Рады, но 20 июня Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским.
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