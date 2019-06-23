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Новости » Киев 23 июня, 2019, 15:20
Князев до 28 июня назначит нового руководителя полиции Киевщины

Нового руководителя полиции Киевщины представят до 28 июня.

Об этом сообщил в воскресенье глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Общественное.

Предыдущий руководитель полиции области был уволен из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

«Со дня на день и.о. руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами в отношении работы полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевщины и анонсируем нового руководителя полиции Киевщины,  назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ», – рассказал Князев.

Раньше генерала полиции, экс-главу полиции Киевщины Дмитрия Ценова, который подал рапорт об увольнении с должности в связи с убийством мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, назначили на новую должность в ООС. Ценова назначили членом/старшим оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.

5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненных, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.

 
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полициякриминалКиевская областьСергей Князевновости Украины
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