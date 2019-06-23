Климатические активисты штурмовали самую большую угольную шахту Германии, есть пострадавшие

Климатические активисты, одетые в белые бумажные комбинезоны, прорвали полицейский кордон и штурмовали шахту по добыче бурого угля в западной Германии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
Активисты в субботу протестовали против добычи угля и требуют принятия мер против изменения климата. На видео можно увидеть, как десятки демонстрантов кричат и хлопают, когда полиция приказывает им оставаться на месте.
На кадрах также видно, как полицейские задерживают активистов. В субботу вечером полиция заявила, что была попытка освободить задержанных протестующих и призвала демонстрантов оставаться «мирными и сотрудничать».
Тем временем полиция начала расчищать остальные шахты от протестующих, когда наступила ночь.
Mensen worden weggehaald door de politie. Wij zullen zo lang mogelijk blijven, de #klimaatcrisis is zo wordt niet opgelost #EndeGelaende #Kohleausstieg #ClimateJustice ✊🏻✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/uxzXuvCMQP— Code Rood (@Klimaatactie) 22 июня 2019 г.
Около 8000 демонстрантов начали марш в начале субботы с Кеенберга вдоль края шахты, где уголь добывают открытым способом.
Но группа под названием Ende Gelaende провела отдельный марш с участием около 1600 человек и ранее в тот же день пообещала «пройти через» кордоны полиции. Вскоре после этого границы прорвали во многих точках, и полиция начала сообщать о травмах.
По словам представителя компании, по соображениям безопасности четыре из шести производственных участков рудника, крупнейшего в Германии, были закрыты владельцем энергетического гиганта RWE.
Hundreds of climate activists occupy giant German coal mine: https://t.co/dT9fflDNJQ via @AFP #EndeGelaende #Garzweiler #EndCoal pic.twitter.com/xHWkK63E9k— Saulo Corona (@saulocorona) 22 июня 2019 г.