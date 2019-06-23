Климатические активисты штурмовали самую большую угольную шахту Германии, есть пострадавшие

Климатические активисты, одетые в белые бумажные комбинезоны, прорвали полицейский кордон и штурмовали шахту по добыче бурого угля в западной Германии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.

Активисты в субботу протестовали против добычи угля и требуют принятия мер против изменения климата. На видео можно увидеть, как десятки демонстрантов кричат и хлопают, когда полиция приказывает им оставаться на месте.

На кадрах также видно, как полицейские задерживают активистов. В субботу вечером полиция заявила, что была попытка освободить задержанных протестующих и призвала демонстрантов оставаться «мирными и сотрудничать».

Тем временем полиция начала расчищать остальные шахты от протестующих, когда наступила ночь.

Около 8000 демонстрантов начали марш в начале субботы с Кеенберга вдоль края шахты, где уголь добывают открытым способом.

Но группа под названием Ende Gelaende провела отдельный марш с участием около 1600 человек и ранее в тот же день пообещала «пройти через» кордоны полиции. Вскоре после этого границы прорвали во многих точках, и полиция начала сообщать о травмах.

По словам представителя компании, по соображениям безопасности четыре из шести производственных участков рудника, крупнейшего в Германии, были закрыты владельцем энергетического гиганта RWE.

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