Европейские игры-2019: Медальный зачет после первого дня

С 21 июня по 30 июня в столице Беларуси Минске проходят ІІ Европейские игры-2019.
В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50-ти стран Старого Света. Всего будет разыграно 199 комплектов наград в 23-х дисциплинах.
Сборную Украины в Минске представляют 198 спортсменов во всех 15-ти видах спорта и 22-х дисциплинах.
В украинской сборной после первого дня соревнований в активе шесть наград (три золотые, две серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.
Медальный зачет II Европейских игр-2019 после первого дня
1. Россия – 9 (золото) 5 (серебро) 4 (бронза) 18 (в целом)
2. Беларусь – 4 2 8 14
3. Грузия – 3 3 4 10
4. Украина – 3 2 1 6
5. Нидерланды – 1 2 0 3
6. Бельгия – 1 1 1 3
7. Косово – 1 1 0 2
8. Франция – 1 0 2 3
9. Великобритания – 1 0 1 2
10. Азербайджан – 0 1 3 4
11. Португалия – 0 1 2 3
12. Испания – 0 1 1 2
13. Италия – 0 1 1 2
14. Армения – 0 1 0 1
14. Израиль – 0 1 0 1
14. Латвия – 0 1 0 1
14. Сербия – 0 1 0 1
18. Румыния – 0 0 3 3
19. Германия – 0 0 2 2
20. Болгария – 0 0 1 1
20. Чехия – 0 0 1 1
20. Дания – 0 0 1 1
20. Молдова – 0 0 1 1
20. Словения 0 0 1 1