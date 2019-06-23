Европейские игры-2019: Медальный зачет после первого дня

С 21 июня по 30 июня в столице Беларуси Минске проходят ІІ Европейские игры-2019.

В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50-ти стран Старого Света. Всего будет разыграно 199 комплектов наград в 23-х дисциплинах.

Сборную Украины в Минске представляют 198 спортсменов во всех 15-ти видах спорта и 22-х дисциплинах.

В украинской сборной после первого дня соревнований в активе шесть наград (три золотые, две серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.

Медальный зачет II Европейских игр-2019 после первого дня

1. Россия – 9 (золото) 5 (серебро) 4 (бронза) 18 (в целом)

2. Беларусь – 4 2 8 14

3. Грузия – 3 3 4 10

4. Украина – 3 2 1 6

5. Нидерланды – 1 2 0 3

6. Бельгия – 1 1 1 3

7. Косово – 1 1 0 2

8. Франция – 1 0 2 3

9. Великобритания – 1 0 1 2

10. Азербайджан – 0 1 3 4

11. Португалия – 0 1 2 3

12. Испания – 0 1 1 2

13. Италия – 0 1 1 2

14. Армения – 0 1 0 1

14. Израиль – 0 1 0 1

14. Латвия – 0 1 0 1

14. Сербия – 0 1 0 1

18. Румыния – 0 0 3 3

19. Германия – 0 0 2 2

20. Болгария – 0 0 1 1

20. Чехия – 0 0 1 1

20. Дания – 0 0 1 1

20. Молдова – 0 0 1 1

20. Словения 0 0 1 1

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