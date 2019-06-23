Более 30 ЛГБТ-военных прошли колонной на Марше Равенства

Более 30 военных прошли колонной на Марше Равенства-2019. Колонна военных впервые прошла маршем на КиевПрайд.

«Они пришли поддержать равенство для всех людей», – отметил один из участников Марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко Общественному.

На вопрос, как быть геем в армии, он отметил, что «это некомфортно, потому что очень много гомофобов».

«Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, тайной жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе», – добавил он.

Относительно дискриминации, Виктор рассказал, что в сети его называли «пи*ром» люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Утром 23 июня в Киеве начался Марш Равенства-2019, основной темой которого в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом – «Наша традиция – это свобода!».

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