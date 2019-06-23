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Новости » Мир 23 июня, 2019, 21:32
Белый дом хочет инвестировать в Палестину $50 миллиардов

Администрация президента США представила экономическую часть плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Проект предусматривает как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план «способен открыть новую главу в истории» палестинцев, которая «определяется не трудностями и лишениями, а свободой и достоинством», отмечают его разработчики», – говорится в сообщении.

В частности, предполагается вложить $27,5 млрд в Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, а также направить $22,8 млрд на проекты, которые будут касаться палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане.

Уточняется, что речь идет о возможных проектах в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, туризме и сельском хозяйстве.

Подробная презентация экономической части плана состоится 25 и 26 июня на конференции в Бахрейне. По данным DW, руководство Палестинской автономии намерено бойкотировать мероприятие. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с США,  с тех пор как Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

 
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