Авиакатастрофа на Гавайях: количество погибших возросло до 11

На Гавайях в результате падения двухмоторного самолета число погибших увеличилось до 11 человек

Об этом сообщает Hawaii News Now, передает Укринформ.

«В одной из худших гражданских авиационных катастроф в истории Гавайев, 11 человек погибли в пятницу вечером, после того как двухмоторный самолет, в котором они путешествовали, потерпел крушение вскоре после взлета на Северном берегу Оаху и загорелся», – говорится в сообщении.

Местные власти подтвердили, что на борту самолета после взлета с аэродрома Диллингем было 11 человек, никто из них не выжил. Федеральные следователи продолжают выяснять причину катастрофы.

Напомним, около в 6:30 вечера в пятницу на аэродроме Диллингем на Гавайях в результате падения двухмоторного самолета погибли 9 человек.

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