Журналисты нашли истицу к SkyUp: она говорит – заявления не подавала

Журналисты программы «Схемы» нашли женщину, которая указана истицей в постановлении Барышевского районного суда, 24 мая решившего приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров.

Об этом журналистам рассказала жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая заявляет – искового заявления не подписывала, сообщает Радио Свобода.

Причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало вроде бы «системное невыполнение обязательств перед клиентами», «задержки рейсов», – говорится в исковом заявлении, которое оказалось в распоряжении «Схем».

При этом, сама Оксана Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании: «Временно не работаю. Дома отдыхаю».

На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. «Я иск написала, что я туда (в суд – ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании – ред.)», – заявила Оксана Пасенко.

По данным редакции «Схем», полиция приняла обращение женщины, хоть та и не имела документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию «первого украинского лоукоста» SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании «осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу».

Комментируя новость, министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без всяких стрессов для пассажиров. Кроме того, министр увидел в этом решении следы совладельца крупнейшего авиаперевозчика страны, компании МАУ Игоря Коломойского.

Тогда сообщалось, что истица обосновывала свои требования к перевозчику тем, что SkyUp не предоставил и отсрочил услуги. 12 июня компания SkyUp назвала действия суда «абсурдными и неправомерными» и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подал человек, «который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был ее клиентом».

Частный украинский перевозчик SkyUp начал полеты в мае 2018 года. Компания сейчас летает в Хорватию, Армению, ОАЭ, Францию, Португалию, Болгарию, Словакию, Грузию, Испанию, Италию и Кипр.

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