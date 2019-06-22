Возле Мадрида обнаружили древнейшую мечеть в Европе

В Испании в окрестностях Мадрида археологи обнаружили руины древнего города, среди которых, возможно, расположена мечеть.
Об этом сообщает Live Science.
Многочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов Реккополисе удалось детально рассмотреть в ходе геомагнитных исследований. Там обнаружены следы дворца и постройка, которая может оказаться одной из старейших мечетей в Европе.
Ученые заметили, что одно из больших зданий отличается от других, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Отмечается, что планировка здания также напоминает мечеть.
Подтвердить версию с мечетью поможет только раскопка, но руины находятся в пригороде Мадрида под площадями, свободными от раскопок.
Реккополис был столицей государства вестготов, основанной в Темные века. Его возраст достигает примерно 1400 лет.