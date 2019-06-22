Возле Мадрида обнаружили древнейшую мечеть в Европе

В Испании в окрестностях Мадрида археологи обнаружили руины древнего города, среди которых, возможно, расположена мечеть.

Об этом сообщает Live Science.

Многочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов Реккополисе удалось детально рассмотреть в ходе геомагнитных исследований. Там обнаружены следы дворца и постройка, которая может оказаться одной из старейших мечетей в Европе.

Ученые заметили, что одно из больших зданий отличается от других, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Отмечается, что планировка здания также напоминает мечеть.

Подтвердить версию с мечетью поможет только раскопка, но руины находятся в пригороде Мадрида под площадями, свободными от раскопок.

Реккополис был столицей государства вестготов, основанной в Темные века. Его возраст достигает примерно 1400 лет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.