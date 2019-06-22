Viber запускает обновление

Приложение для обмена сообщениями Viber запускает обновление для улучшения работы сервиса.

Об этом сообщил Укринформ.

В сообщении отмечается, что после обновления пользователи Viber для Android и iPhone получат возможность отправлять быстрые ответы – пользователю достаточно провести пальцем вниз по уведомлению, чтобы отправить быстрый ответ.

Кроме того, появится видимость статуса сообщений – в списке чатов отображаются индикаторы доставки, прочтения и набора сообщений.

Среди новинок еще совместные группы, которые позволят пользователям видеть совместные со своими контактами группы Viber, доступ к которым можно получить через информационный экран в любом чате «один на один».

Вдобавок, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров. В частности, благодаря блокировке рабочего стола пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, смогут заблокировать свои чаты Viber при помощи пароля на время своего отсутствия у экрана.

Компания подчеркнула, что нововведения имеют целью усилить конфиденциальность данных пользователей на дополнение до полного сквозного шифрования, которое по умолчанию устанавливается для всех личных и групповых чатов.

Обновление станет доступным в течение июня 2019 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.