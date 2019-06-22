В Украине отсутствует первичный закон – о самообороне, – Юрий Михальчишин

Несмотря на то, что в Украине идут дискуссии относительно закона об огнестрельном оружии, у нас отсутствует законодательство о самообороне. Оно является первичным, ведь это наше право - себя законно защищать.
Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK рассказал эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.
Господин Михальчишин рассказал, что в то время, когда в Украине продолжаются баталии относительно закона об огнестрельном оружии, о самообороне нет никакого законодательства.
«У нас отсутствует законодательство о самообороне, а уже потом вторичный закон об огнестрельном оружии. Закон о самообороне является первичным – это ваше право и дееспособность себя защищать законным способом, который должен быть четко прописан, регламентируя все возможные обстоятельства», – отметил эксперт.
Также, по его словам, легализацию огнестрельного оружия в воюющей стране можно начинать с создания такого явления как территориальная оборона. Когда резерв первой очереди, те, кто отслужили по мобилизации в первых волнах, приобретают статус резервистов и получают огнестрельное оружие на ответственное домашнее хранение.
«Они раз в полгода проходят военные сборы по месту жительства для поддержания мобилизационной готовности. Это оружие у законопослушных людей, которые уже защищали страну и готовы снова это делать. Такие варианты реализованы в таких странах, как Финляндия, Литва, Эстония», – подчеркнул Михальчишин.
Кроме этого, господин Михальчишин отметил, что стоит развеять миф о какой-то взаимосвязи между ростом числа преступлений и применением оружия и ведением боевых действий. В частности он отметил, что львиная доля убийств в стране совершается с помощью такого инструмента, как кухонный нож.
«Это происходит под влиянием потребления алкогольных напитков и неприязненных отношений, возникших внезапно на почве различных конфликтов. Никто же не требует запретить кухонные ножи, хотя это было бы логично по такой линейной схеме», – пояснил гость программы.
Напомним, в Киеве нашли мертвым нардепа Дмитрия Тымчука, по предварительной версии – депутат выстрелил в себя.
Полиция выясняет все обстоятельства гибели: идут все экспертизы, чтобы понять, действительно ли это было убийством по неосторожности. Эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин предполагает, что Дмитрий Тымчук мог совершить самоубийство.
Кроме того, на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве пишут что, вероятно, из квартиры Дмитрия Тимчука исчезли некоторые ювелирные изделия.