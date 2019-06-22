В Украине отсутствует первичный закон – о самообороне, – Юрий Михальчишин

Несмотря на то, что в Украине идут дискуссии относительно закона об огнестрельном оружии, у нас отсутствует законодательство о самообороне. Оно является первичным, ведь это наше право - себя законно защищать.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK рассказал эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.

Господин Михальчишин рассказал, что в то время, когда в Украине продолжаются баталии относительно закона об огнестрельном оружии, о самообороне нет никакого законодательства.

«У нас отсутствует законодательство о самообороне, а уже потом вторичный закон об огнестрельном оружии. Закон о самообороне является первичным – это ваше право и дееспособность себя защищать законным способом, который должен быть четко прописан, регламентируя все возможные обстоятельства», – отметил эксперт.

Также, по его словам, легализацию огнестрельного оружия в воюющей стране можно начинать с создания такого явления как территориальная оборона. Когда резерв первой очереди, те, кто отслужили по мобилизации в первых волнах, приобретают статус резервистов и получают огнестрельное оружие на ответственное домашнее хранение.

«Они раз в полгода проходят военные сборы по месту жительства для поддержания мобилизационной готовности. Это оружие у законопослушных людей, которые уже защищали страну и готовы снова это делать. Такие варианты реализованы в таких странах, как Финляндия, Литва, Эстония», – подчеркнул Михальчишин.

Кроме этого, господин Михальчишин отметил, что стоит развеять миф о какой-то взаимосвязи между ростом числа преступлений и применением оружия и ведением боевых действий. В частности он отметил, что львиная доля убийств в стране совершается с помощью такого инструмента, как кухонный нож.

«Это происходит под влиянием потребления алкогольных напитков и неприязненных отношений, возникших внезапно на почве различных конфликтов. Никто же не требует запретить кухонные ножи, хотя это было бы логично по такой линейной схеме», – пояснил гость программы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.