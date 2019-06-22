В ПЦУ позволили прихожанам сидеть во время богослужений

Единая поместная Православная церковь Украины разрешила сидеть в храмах, но призвала вставать во время особо важных моментов богослужения.

Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook.

«Во всех наших церквях, в частности в сельских, можно увидеть специальные скамейки, на которых могут сесть все, кто в этом нуждается или желает. В храмах больших городов скамейки и стулья обычно стоят только возле стен, чтобы не уменьшать его вместимость», – говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что молитва – это общение с Богом, и это общение должно быть прежде всего искренним. Верующих призывали заходить в храм в любое время и общаться с Богом, как им удобно. Однако, прихожанам стоит вставать во время важных моментов богослужения – чтения Евангелия или Евхаристического канона.

«Вставание – признак большого уважения; выдающихся лиц мы всегда приветствуем стоя. Мы стоим во время исполнения национального гимна, а также когда поем многолетие. Поэтому во время особо торжественных моментов литургии будем чтить нашего Господа и Творца стоя», – подчеркнули в ПЦУ.

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