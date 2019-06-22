В ПЦУ после длительного перерыва перешли еще несколько приходов

В Украине после длительного перерыва возобновился переход храмов из Московского патриархата в ПЦУ.

Приход храма Святых праведных Иоакима и Анны в Савранском районе Одесской области принял решение перейти из УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Теодор Оробец, пишет РИСУ.

Отмечается, что Одесская область является лидером юга Украины по присоединению храмов к ПЦУ. Это уже восьмой приход в регионе, который покинул УПЦ МП.

Храм в селе Гетьмановка основан еще в 1730 году, он является памятником архитектуры.

«Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично епископ Павел (управляющий Одесской епархией ПЦУ) проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на котором принял решение присоединиться, и уже есть протокол», – рассказал священник Теодор Оробец.

Также в пресс-службе Волынской епархии сообщили, что за последние дни к Поместной церкви присоединились еще три прихода.

Это общины сел Романив, Ясенивка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.

«По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии, наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками», – подытожили в пресс-службе.

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