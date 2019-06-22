В ПЦУ после длительного перерыва перешли еще несколько приходов

В Украине после длительного перерыва возобновился переход храмов из Московского патриархата в ПЦУ.
Приход храма Святых праведных Иоакима и Анны в Савранском районе Одесской области принял решение перейти из УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской епархии ПЦУ протоиерей Теодор Оробец, пишет РИСУ.
Отмечается, что Одесская область является лидером юга Украины по присоединению храмов к ПЦУ. Это уже восьмой приход в регионе, который покинул УПЦ МП.
Храм в селе Гетьмановка основан еще в 1730 году, он является памятником архитектуры.
«Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично епископ Павел (управляющий Одесской епархией ПЦУ) проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на котором принял решение присоединиться, и уже есть протокол», – рассказал священник Теодор Оробец.
Также в пресс-службе Волынской епархии сообщили, что за последние дни к Поместной церкви присоединились еще три прихода.
Это общины сел Романив, Ясенивка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.
«По состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии, наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками», – подытожили в пресс-службе.