В Минске состоялось открытие II в истории Европейских игр-2019

Торжественная церемония открытия II в истории Европейских игр-2019 состоялась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в столице Беларуси Минске.

Гостей вечера ждала увлекательная высокотехнологичная шоу-программа с элементами виртуальной реальности, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Участников II Европейских игр-2019 поздравили президент Европейского Олимпийского Комитета Янез Косьянчич и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На трибунах поддерживал нашу сборную президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Традиционно особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Флаг Украины нес наш опытный олимпийский чемпион Сиднея-2000 по стендовой стрельбе одессит Николай Мильчев.

В этот вечер были провозглашены клятвы спортсменов, тренеров и судей, запестрели флаги на флагштоке и произошло обязательное зажжение огня Игр-2019.

Напомним, в Минске-2019 наша команда представлена 198 спортсменами в 15-ти видах спорта (22 дисциплины).

Сегодня, 22 июня, украинцев ожидает насыщенный соревновательный день. За медали престижного спортивного мультифорума будут бороться представители велоспорта, дзюдо, стрельбы из лука, пулевой стрельбы, самбо, спортивной акробатики, художественной гимнастики.

Также напомним, что на первых в истории Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, Украина завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых) и заняла восьмое место в общем зачете.

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