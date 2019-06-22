В Киеве проходит прощание с Дмитрием Тымчуком

В столичном Доме офицеров продолжается прощание с народным депутатом от «Народного фронта», координатором группы «Информационное сопротивление» Дмитрием Тымчуком.

Участие в церемонии принимают около полторы сотни человек, сообщает Укринформ.

Попрощаться с Тымчуком к Дому офицеров пришли его коллеги-парламентарии, в частности председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представители партии и фракции «Народный фронт», среди которых – лидер партии Арсений Яценюк, председатель фракции Максим Бурбак, депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар. Также присутствуют экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр образования Лилия Гриневич, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Похоронят Тимчука на его родине – в городе Бердичеве.

Как сообщалось, 19 июня в Киеве погиб один из координаторов и основателей группы «Информационное сопротивление», народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

В полиции сообщили, что рассматривают несколько версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

О том, что Тымчук застрелился во время чистки оружия, сообщил депутат Антон Геращенко.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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