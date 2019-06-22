В Киеве на сутки ограничат движение транспорта

В Киеве с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня ограничат движение транспорта.

Как сообщает Патрульная полиция, движение будет ограничено по ул. Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

Из-за закрытия улиц изменится движение наземного общественного транспорта, сообщает КГГА.

Киевский метрополитен сообщил об изменениях в работе станции в центре города.

В украинской столице продолжаются акции в рамках «КиевПрайда», они начались 16 июня и закончатся 23 июня Маршем равенства, передает Радио Свобода.

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