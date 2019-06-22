В Херсоне на взятке разоблачили руководителя коммунального предприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции разоблачили на взятке директора коммунального предприятия Агрофирма «Белозерский».

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник вместе с сообщником требовал деньги от частного предпринимателя. За пятьсот тысяч гривень злоумышленники обещали не создавать местному аграрному бизнесмену искусственных препятствий в ходе осуществления его хозяйственной деятельности и в дальнейшем действовать вопреки интересам коммунального учреждения в судебных спорах», – говорится в сообщении.

Как отмечается, задержали чиновника и сообщника после получения части взятки в сумме четыреста пятьдесят тысяч гривень у кассы одного из банков в центре Херсона. Общая сумма полученных злоумышленниками средств составляет полмиллиона гривень.

«В рамках открытого уголовного производства директору Агрофирмы «Белозерский» сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а посреднику – по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 соответственно. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в ведомстве.

Мероприятия по изобличению злоумышленников проводились совместно с Центральным аппаратом ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Продолжаются следственные действия.

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