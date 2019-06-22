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Новости » Мир 22 июня, 2019, 10:10
В Гренландии за день растаяли более 40% льдов

Гренландия на днях потеряла более 2 млрд. тонн льдов, что довольно необычно.

Об этом сообщают Аspekty.

В общем, только за вчерашний день растаяло более 40% льдов в стране, и это весьма необычный показатель для июня, так как обычное максимальное таяние льда в стране наблюдается с июля по август.

Как считает исследователь Университета Джорджии Томас Моут, который изучает климат Гренландии,  данное явление необычное, но не беспрецедентное».

Моут объяснил принцип таяния снега и льдов в Гренландии. По его словам, таяние льдов в начале сезона позже приводит к ускорению данного процесса.

По словам ученого, яркая белизна снега и льда, будто отталкивает от себя солнечные лучи обратно в космос и помогает сохранению слоя льда в холодном состоянии. Этот процесс носит название «альбедо». В результате альбедо лед впитывает больше солнца и до середины лета это явление приводит к его таянию.
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экологияГренландияновости миранаука
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