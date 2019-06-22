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Новости » Мир 22 июня, 2019, 19:47
В больницах остаются 52 пострадавших во время акции в центре Тбилиси

В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, которые пострадали во время акции.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, которые пострадали в ходе акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и часть сегодня покинет медицинские учреждения.

В хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы. По словам врачей, скорее всего уже в понедельник все они покинут медучреждение.

Что касается других пострадавших, 11 пациентов остаются в «Нью госпитале». По информации клиники, ни у одного из пациентов нет травм, которые создают угрозу жизни. Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури. Как говорят в клинике, их, вероятно, выпишут до конца дня.
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2019-06-22 20:13 :43