Украинцы на сайте президента создали петицию о защите детей от сексуального насилия

На сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция о защите детей от сексуального насилия.

Об этом говорится в разделе «Электронные петиции» на сайте главы государства.

«Исследование Совета Европы «Сколько детей подвергаются насилию в Украине», которое проводилось полтора года назад, выявило, что 21% опрошенных детей подвергались сексуальному насилию! Ситуация с половыми преступлениями в отношении детей сложная не только в Украине. К сожалению, увеличение случаев сексуального насилия над детьми – это мировая тенденция. Детей все чаще вовлекают в порно- и секс-индустрию. Распространение интернета делает детей легкой добычей педофилов. Как показывает практика, риск стать жертвой педофила не связан с социальным статусом и уровнем достатка семьи. Угроза сексуального насилия одинакова для всех детей.

Для противодействия «эпидемии» сексуального насилия над детьми в Украине необходимы изменения в законодательство. Еще два года назад коллектив авторов, который состоит из адвокатов, представителей полиции и прокуратуры, врачей, народных депутатов и криминологов, разработал законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия. Казалось бы, защита детей от сексуального надругательства – это прямая обязанность любого ответственного государства. Но, уже два года законопроект проходит доработку. За этот период времени авторский коллектив вынужден был трижды дорабатывать законопроект 6607, ища «золотую середину». Каждый следующий вариант – это компромисс между правами детей и правами преступников.

За два года ни один человек, высказывавший замечания или критику относительно законопроекта, не вспомнил о правах детей-жертв. Любая дискуссия возникает исключительно в отношении прав насильников, извращенцев и педофилов», – говорится в тексте петиции.

Петицию зарегистрировали 20 июня.

Под обращением подписались 3 655 человек. Для рассмотрения петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тыс. голосов.

Автором петиции выступила Шевченко Виктория.

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