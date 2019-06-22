live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 22.06.19
Анонс програми Деталі за 22.06.19
22 июня, суббота
Перша передача: Honda Accord, 22.06.19 о 22:00
Перша передача: Honda Accord, 22.06.19 о 22:00
22 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 22.06
Анонс програми Злий дім за 22.06
22 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 22 июня, 2019, 15:55
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Евросоюз

Экспорт курятины за четыре месяца 2019 года вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина в январе-апреле 2019 года вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Европейский Союз, увеличив экспорт на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 43,3 тыс. т, передает УНИАН.

Отмечается, что рост экспорта украинской курятины в ЕС стал возможным благодаря высокому качеству украинской продукции, а также наращиванию внутреннего производства.

Кроме того, в 2017 году Евросоюз частично приостановил импорт курятины из Бразилии, что позволило украинским производителям существенно увеличить свою долю на европейском рынке.

Вместе с тем, сдерживающим фактором увеличения экспорта курятины из Украины в Евросоюз являются действующие квоты.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСУкраинановости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-22 20:15 :35