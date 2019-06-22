Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Евросоюз

Экспорт курятины за четыре месяца 2019 года вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина в январе-апреле 2019 года вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Европейский Союз, увеличив экспорт на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 43,3 тыс. т, передает УНИАН.

Отмечается, что рост экспорта украинской курятины в ЕС стал возможным благодаря высокому качеству украинской продукции, а также наращиванию внутреннего производства.

Кроме того, в 2017 году Евросоюз частично приостановил импорт курятины из Бразилии, что позволило украинским производителям существенно увеличить свою долю на европейском рынке.

Вместе с тем, сдерживающим фактором увеличения экспорта курятины из Украины в Евросоюз являются действующие квоты.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.