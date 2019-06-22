Ученые обнаружили моллюсков, которые поедают камень

На Филиппинах обнаружили загадочных существ, похожих на пресмыкающихся. Ученые установили, что они относятся к роду моллюсков и способны поглощать камни. Организм существ перерабатывает породу в песок.

Об этом сообщают Акценты.

О существовании этих моллюсков ученые узнали от жителей острова Бохоль на Филиппинах. Они рассказали о норах, которые сделало неизвестное существо в камнях известковых пород. Преимущественно эти норы располагаются в подводных скалах недалеко от берега. Подобные норы характерны для шуры-муры – двустворчатых моллюсков.

До сих пор ученым было известно, что подобные моллюски способны питаться древесиной. Они способны уничтожать днища кораблей. Измельчение происходит с помощью симбиотических бактерий, населяющих пищеварительную систему моллюсков. Эти бактерии вырабатывают ферменты и вещества, которые используются для производства антибиотиков.

Международная группа ученых установила, что существует вид моллюсков, которые разъедают НЕ древесину, а песчаник изнутри и перерабатывают его в песок. Новый вид получил название Lithoredo abatanica. Переводится название, как «камень реки Абатай». Именно в реке Абатай на острове Бохоль были найдены «монстры».

Моллюсков обнаружили несколько лет назад ученые из Франции, но изучить самих существ и исследовать их пищеварительную систему удалось только сейчас. Благодаря этому ученые установили, что у нового вида червей отсутствует «слепая» кишка, которая есть у их древесных собратьев. В их пищеварительной системе обнаружили «крошки» известняка, который они поедали, чтобы обустроить норы.

Параметры выявленных существ составляют 10 см в длину. Кишечник этих монстров довольно длинный. В их «пасти» располагаются лопатистые резцы, которые они используют для бурения и поедания камней.

По мнению ученых, моллюски все же питаются планктоном из воды, а камни и песок помогают им перерабатывать их и получать полезные вещества.

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