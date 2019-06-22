Ученые назвали заболевания, которые могут обостриться в летний период

Врачи предупредили о влиянии активности солнца и высокой температуры воздуха. Ультрафиолетовые лучи влияют на здоровье и могут провоцировать ОРВИ, рассеянный склероз и заболевания кожи.

Об этом сообщает ukrhealth.

В летний период интенсивность Солнца, потливость и нагрузки на организм человека могут привести к обострению некоторых заболеваний. По словам врачей, простудиться в теплое время года проще, чем зимой, из-за благоприятной атмосферы размножения вирусов. Бактерии могут провоцировать не только насморк, боль в горле и ломоту в теле, но и вызывают тошноту и дискомфорт в животе.

Врачи предупреждают о развитии аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и волчанка – этому способствует высокая температура воздуха и солнечные лучи. Среди других неприятных симптомов медики выделили ночные судороги и головные боли. Жаркая погода дает дополнительную нагрузку на нервную систему и из-за недостатка кислорода обостряет мигрени.

Солнечные лучи могут вызвать опасные заболевания кожи: розацеу и экзему. Летом иммунная система становится слабой, поэтому реакция более заостренная. Медики также добавили возможность риска выхода камней из почек и посоветовали больше пить чистой воды.

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