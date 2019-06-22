Тренер «МЮ» Сульшер получил 112 миллионов на приобретение новых игроков

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» норвежец Уле-Гуннар Сульшер получил € 112 млн на усиление команды в летнее трансферное окно.

При этом увеличение суммы возможно только после продажи игроков, сообщает ua-football.com.

В зимнее трансферное окно английский клуб продал полузащитника Маруана Феллайни, а летом расстался с защитником Антонио Валенсией, хавбеком Эррерой и нападающим Джеймсом Уилсоном.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитникам «Лестер Сити» Гарри Магуайру и «Кристалл Пэлас» Аарону Ван-Биссаку. Впрочем, выделенной суммы, скорее всего, не хватит на приобретение обоих игроков.

Покинуть «Манчестер Юнайтед» могут вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку, что поможет клубу купить новых игроков.

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