Супрун рассказала, от чего зависит запах тела украинцев летом

И.о. министра здравоохранения дала советы на деликатную тему.

Об этом глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала в Facebook.

По словам Супрун, тема запаха очень актуальна в летнюю жару. Однако, не всегда высокая температура является определяющим фактором. Ведь есть целый ряд факторов, которые влияют на наш запах – рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые обитают на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

Супрун поделилась интересными фактами о разновидностях пота, о запахах «счастья» и «страха» и о ситуации, когда плохого запаха не миновать.

«Есть доказательства, что близнецы даже имеют одинаковый запах. Также известно, что привлекательность или непривлекательность нашего запаха для противоположного пола частично связана со степенью родства генов. То есть, мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые с нами менее генетически родственны. А это – эволюционная предпосылка для более сильного и здорового потомства», - добавила она.

Кроме того заметила, что генетика иногда также бывает весьма жестокая и беспощадная. Ведь, человек вопреки собственной воле из-за мутации в гене фермента может пахнуть гнилой рыбой. Болезнь называется триметиламинурия.

Также она предостерегла от употребления продуктов с высоким содержанием серы. Среди них наиболее популярные – это лук, чеснок, кольраби или даже брокколи. Из-за этого тело будет пахнуть неприятно. Это касается и чрезмерного потребления алкоголя и углеводов.

Вдобавок, в зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному – то ли «счастьем», то ли «страхом». А от этого зависит наша привлекательность.

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