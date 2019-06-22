Стали известны фамилии кандидатов на должности глав областных администраций от президента в пяти областях

Президент подал в Кабмин кандидатуры на должности председателей областных администраций в пяти областях.

Фамилии кандидатов предоставил УНН осведомленный собеседник.

Так, в Херсонской области должность главы ОГА может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев.

Гусева связывают и с Валерием Хорошковским, от партии которого «Команда Озимого поколения» Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

В Киевской области Владимир Зеленский предлагает назначить Михаила Бно-Айрияна, который работает на должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в компании «Укрэнерго». Он работал также в Министерстве энергетики, а в 2016 году принимал участие в конкурсе на должность председателя Житомирской ОГА.

Закарпатскую область должен возглавить Игорь Бондаренко – бизнесмен Мукачево, владелец кондитерских.

На должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Президент предложил Павла Кириленко – прокурор, работает в военной прокуратуре.

Луганскую областную военно-гражданскую администрацию может возглавить Виталий Комарницкий, ректор Луганского государственного университета внутренних дел.

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