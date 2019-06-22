Самая большая угроза – остаться без страны, – Денис Ярославский

Самая большая угроза, которая стоит перед украинцами сегодня, – остаться без страны. Мы должны понимать, что в этой великой игре мы – лишь пешки.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский.

«Те люди, которые сегодня стремятся быть у власти, а большинство из них там и будет, должны понимать, что это серьезная ответственность. Ведь Украина уже не та, которую мы знали последние 5 лет. Украина не стабильная территориально, финансово и психологически. Много событий произошло в последние годы», – отметил Денис Ярославский.

И сегодня Украина в большой мировой игре, - продолжил гость ток-шоу,- только пешка, которую легко сбить с пути.

«Самая большая угроза сегодня, которая стоит перед украинцами – остаться без страны. Поэтому мы должны понимать, что мы в этой большой игре всего лишь пешки. И если сейчас мы выберем неправильно вектор развития, все закончится очень и очень плачевно», – отметил господин Ярославский.

Он также добавил, что сегодня Украина зациклилась только на одном пути и «дальше влезает в долги», совсем не думая о людях и экономике.

«Но потенциал товарооборота у нас – 4 миллиарда долларов! Но мы даже маленькую часть этого не выполняем. Поэтому если мы не пересмотрим формат мышления, если будем думать о том, как засыпать долговую яму, все закончится плачевно для всей страны», – подытожил Денис Ярославский.

Как сообщалось ранее, МВФ назвал основную угрозу для мировой экономики: виноваты США и КНР.

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