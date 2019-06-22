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Новости » Мир 22 июня, 2019, 22:45
Румынию всколыхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло в субботу, 22 июня, в сейсмоактивном регионе Вранча на территории Румынии.

Информацию об этом подтвердили в румынском Национальном Институте физики Земли, передает Укринформ.

Согласно обнародованным данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 131 километра.

Самое большое в нынешнем году землетрясение в этом же регионе произошло в начале января, а его мощность составила 4,4 балла.
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Румынияземлетрясенияновости мира
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