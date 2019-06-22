Порошенко едет на Львовщину
Бывший президент Украины и глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко едет на Львовщину. Во время своего визита он посетит Стрый и Дрогобыч.
Об этом говорится на страницах мероприятия в Facebook.
Как отмечается, Порошенко посетит город Стрый 25 июня, а уже на следующий день, 26 июня, Петр Порошенко встретится с жителями Львовской области в городе Дрогобыч.
Напомним, Порошенко решил идти в парламент.
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