Порошенко едет на Львовщину

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко едет на Львовщину. Во время своего визита он посетит Стрый и Дрогобыч.

Об этом говорится на страницах мероприятия в Facebook.

Как отмечается, Порошенко посетит город Стрый 25 июня, а уже на следующий день, 26 июня, Петр Порошенко встретится с жителями Львовской области в городе Дрогобыч.

Напомним, Порошенко решил идти в парламент.

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