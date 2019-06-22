Помог «статус всадника»: Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

Апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд на заседании 21 июня.

Об этом информирует Следствие.Инфо.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, регистрировать кандидатом в народные депутаты можно граждан Украины, которые в течение пяти лет до выборов постоянно проживали в ее пределах. Впрочем, как известно, Александр Онищенко покинул страну в 2016 году. Его лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск. В связи с этим ранее ЦИК отказывалась его регистрировать на выборы.

Впрочем, Онищенко подал в суд на решение Центральной избирательной комиссии. В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится вне пределов государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». В подтверждение Онищенко предоставил письмо от Общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд принял его доводы и удовлетворил ходатайство.

«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», – говорится в решении суда.

Следовательно, беглый нардеп Онищенко сможет баллотироваться на 93-м округе Киевской области.

Напомним, что Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии детективов НАБУ, Онищенко и его приспешники продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло свыше 1,5 миллиарда гривень.

В прошлом году Следствие.Инфо опубликовало фильм-расследование «Клуб книголюбов». В материале говорится о том, как соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.

В переписке, которую получили журналисты, в Верховной Раде продавали не только политически выгодные законопроекты, а и законопроекты, которые облегчали бы ведение бизнеса для них.

Журналисты Следствия.Инфо опубликовали переписки Александра Онищенко с членами «Блока Петра Порошенко», в частности, и с первым заместителем председателя фракции Игорем Кононенко. Онищенко был посредником между соратниками Порошенко и Юлией Тимошенко и договаривался о покупке голосов и расчете.

Во время подготовки фильма «Клуб книголюбов» в мае 2018 года журналисты Следствия.Инфо написали заявление о преступлении и пришли на допрос в НАБУ по делу Онищенко. Они предоставили сыщикам флеш-накопитель с аудиозаписью разговора с Онищенко в 2016 году и фотоснимками переписки, которые бывший народный депутат сам позволил сделать журналистам.

НАБУ ранее получило доступ к номеру телефона нардепа Александра Онищенко– с января 2015-го до декабря 2016 года. По версии сыщиков, Онищенко использовал номер для политических договоренностей.

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