Пограничники в этом году отказались от взяток на сумму более 1 млн грн

Общая сумма средств, от которых отказались с начала года пограничники в трехстах случаях, составила более 1 млн гривень.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщается, в минувшие сутки сотрудников Госпогранслужбы пытались подкупить в трех случаях трое иностранцев и предлагали около 4 тысяч гривень и 5 тысяч российских рублей.

В пункте пропуска «Борисполь» пограничника Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» пытался подкупить гражданин Таджикистана. Он прибыл рейсом из Минска и не смог подтвердить цель своего визита в Украину. Пограничники его не пропустили, тогда он решил «договориться» с охранниками границы и предложил 3 500 гривень.

Пограничник от неправомерных средств отказался, зато взяткодателю запретили въезд на территорию Украины сроком на три года, а о факте предложения средств сообщено в компетентные органы.

Пограничники Луганского пограничного отряда, входящие в состав операции Объединенных сил, отказались от взятки в размере 5 тысяч российских рублей, как и отказались принимать неправосудное решение в отношении гражданки России с ребенком. У них не было соответствующих документов для законного пересечения границы. Факт дачи взятки зафиксирован в установленном порядке. О совершении преступления по признакам ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу» направлено сообщение в правоохранительные органы. Гражданку передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

А в пункте пропуска «Кучурган-авто» за беспрепятственный пропуск через границу гражданин России предложил 250 гривень пограничному наряду Белгород-Днестровского отряда. Однако пограничники от неправомерных средств отказались и не пропустили его через границу. Кроме того, россиянину теперь запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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