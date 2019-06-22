Петиция о сокращении депутатов Рады набрала необходимое количество голосов

Петиция об уменьшении количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Упомянутая петиция была опубликована 22 мая 2019 года в соответствующем разделе на сайте.

В описании к петиции ее инициатор Константин Сокуренко указал: «для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, которыми являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек».

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