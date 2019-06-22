Песков назвал условием возобновления авиаперевозок в Грузию «исчезновение угрозы для россиян»
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условием возобновления авиаперевозок в Грузию «исчезновение угрозы для россиян».
Об этом он рассказал вечером 21 июня агентству РБК, передает Радио Свобода.
«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», – заявил он.
Как будет оцениваться отсутствие угроз – Песков не сообщил.
20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. 21 июня из-за этих событий в отставку подал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе – удовлетворив одно из требований митингующих.
Участники протестов также требуют отставки министра внутренних дел и назначения досрочных парламентских выборов.
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