Организаторы «КиевПрайда» заявляют об избиении посетителей мероприятия

По информации организаторов «КиевПрайда»19 июня неизвестные избили 17-18 посетителей мероприятия в центре «Изоляция».

Об этом во время брифинга возле Администрации Президента заявила глава пиар-департамента «КиевПрайда» София Лапина, сообщает Укринформ.

«На данный момент мы знаем о нападениях на четыре группы посетителей «ПрайдХаба», которые изолируются в креативном центре IZONE... 19 июня пострадали четыре группы, которые включают от 2 до 8 человек. То есть мы можем говорить о 17-18 пострадавших», – сказала Лапина.

По ее словам, на одно из сообщений об избиении прибыла лично, потому что была рядом. «В этой группе очень сильно пострадал один молодой человек – его избили, он лежал на земле, не мог подняться. Когда приехала скорая, то его на носилках заносили в карету скорой», – сказала она, добавив, что в этой группе пострадавшие от слезоточивого газа и они имеют ожоги кожи лица и тела.

Все пострадавшие, сказала Лапина, сейчас в более-менее стабильном нормальном состоянии». Она добавила, что в полицию обращались непосредственно пострадавшие.

«Мы не получили официального обращения или официальной реакции ни от КГГА, ни от Администрации Президента и представителей этих институтов», – отметила Лапина. Она уточнила, что организаторам известно о внесении в ЕГР только одного обращения по поводу избиения.

19 июня организаторы «КиевПрайда» сообщили о нападении на посетителей их мероприятия. По информации организаторов, группа неизвестных напала на группу людей, которые возвращались с премьеры фильма «Не прячь глаза 2. Наши в США», которая проходила в центре «Изоляция».

«Скорее всего, наемники имели команду от кураторов не атаковать возле здания «Изоляции», потому проследили за группой до станции метро «Контрактовая площадь», где и произошло нападение», – отметила активистка Александра Кроликовская. Она добавила, что одного из пострадавших избивали ногами, а двум девушкам распылили в глаза слезоточивый газ. На место происшествия прибыли полицейские и машина «скорой».

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