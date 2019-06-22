Оккупанты на Донбассе били из запрещенных минометов, ранен украинский защитник

С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них: дважды вблизи населенного пункта Водяное, с направления Пикузы и Азов – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки, с направления Новоласпа – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино, с направления населенного пункта Саханка – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окрестности Красногоровки, с направления Старомихайловки – со 120-мм миномета и автоматического гранатомета; Гнутово, по направлению Пикузы – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению Украинское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое, с направления населенного пункта Докучаевск – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного, по направлению Обозного – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Южное, с направления шахты имени Гагарина – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного – из крупнокалиберного пулемета.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

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