На Ивано-Франковщине молния попала в остановку – погибло 3 людей

В с. Бенькивцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о несчастном случае в с. Бенькивцы поступило в полицию в 19:10 21 июня.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмировались две женщины, местные жительницы. Их при сознании госпитализировали.

Одна из потерпевших стояла чуть дальше от других и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни уже не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификации согласно ст. 115 УКУ.

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