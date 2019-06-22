На Ивано-Франковщине молния попала в остановку – погибло 3 людей

В с. Бенькивцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщение о несчастном случае в с. Бенькивцы поступило в полицию в 19:10 21 июня.
Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмировались две женщины, местные жительницы. Их при сознании госпитализировали.
Одна из потерпевших стояла чуть дальше от других и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни уже не подавали.
По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификации согласно ст. 115 УКУ.