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Новости » Мир 22 июня, 2019, 18:51
На Гавайях разбился самолет: погибли 9 человек

На Гавайях в результате падения двухмоторного самолета погибли 9 человек.

Об этом сообщает Hawaii News Now, пишет Прямой.

Отмечается, что самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар.

Представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердил, что все девять человек, находившихся на борту самолета, погибли. Также начальник пожарной охраны Мануэль Невес уточнил, что самолет был гражданским.
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авиакатастрофыГавайиновости мира
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2019-06-22 20:14 :41