Михальчишин идет в Раду, чтобы противостоять «тотальному хамству»

Сейчас наступил очень критический момент, чтобы вернуть интеллект в политику. Ведь в следующем созыве Верховной Рады, его там будет очень нехватать.

Это заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Комментируя решение Юрия Михальчишина об участии в досрочных парламентских выборах, ведущая программы отметила, что было бы гораздо проще, если бы политик баллотировался в Верховную Раду от новой партии «Голос» или же «Слуга народа», поскольку это почти автоматически гарантировало бы победу. Между тем Михальчишин избрал путь самовыдвижения по «мажоритарке» при поддержке ВО «Свобода», «Нацкорпуса» и «Правого Сектора».

«Я не меняю ориентации – ни идеологической, ни мировоззренческой, ни политической, ни любой другой, о которой сейчас модно говорить, – шутит Михальчишин. – Я считаю, что сейчас наступил очень критический момент, чтобы вернуть интеллект в политику. Ведь в следующем созыве Верховной Рады, его там будет очень нехватать».

Господин Михальчишин заверил, что хочет быть активным и полезным в этой работе. Кроме того считает, что нельзя оставаться в стороне в такое время, когда к власти могут прийти негодяи.

«Нельзя оставаться в стороне тогда, когда разные мерзавцы, проходимцы и подонки активно захватывают все больше жизненного пространства вокруг. И если бы я не пытался в рамках своего окружения от этого отгородиться, мы оказались бы во времени тотального хамства.

Такое поведение не имеет привязки к конкретному идеологическому или политическому окрасу. Поэтому моя задача и задача моих друзей с фронта – противостоять тотальному хамству, как политическому, идеологическому и мировоззренческому!» – отметил Юрий Михальчишин.

Напомним, самовыдвижение кандидатов в народные депутаты разрешается до 20 июня включительно. Регистрация кандидатов завершится 25 июня. Парламентские выборы пройдут по старой избирательной системе. В частности на Львовщине, где баллотируется Юрий Михальчишин, создано 12 одномандатных округов.

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