Марш равенства в Киеве: полиция готовит металлоискатели и турникеты

Готовность правоохранителей не допустить провокаций в ходе проведения «КиевПрайда» обсудили на совместном совещании первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Нацполиции Сергей Князев и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В воскресенье, 23 июня, в столице запланировано проведение Марша равенства. Для надлежащего обеспечения общественного порядка будут привлечены полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером, 22 июня, будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами. В день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

«Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей будет предоставлена правовая оценка», – подчеркнул заместитель министра внутренних дел Яровой.

Для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства будут также усилены группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метрополитена «Театральная», «Золотые Ворота» и «Университет» привлекут кинологов со служебными собаками со специальными навыками поиска взрывчатых веществ.

«За проведением марша будут следить международные наблюдатели и все мировое сообщество. Поэтому для всех нас – это проверка демократии в Украине, а также экзамен относительно нашего отношения к гендерной политике и расовой терпимости. Во время мероприятия будут привлекаться подразделения полиции диалога со всей Украины», – отметил председатель Нацполиции Князев.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что Марш равенства – это динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призвал руководителей действовать немедленно в правовом поле.

«Особое внимание мы будем обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей – йод, зеленка и тому подобное. Кроме этого, своевременно были предупреждены участники марша о недопустимости использования во время шествия запрещенной символики или призывов к миру с Россией, ведь это недопустимо», – отметил Крищенко.

Вместе с тем, в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан, которые выступают против проведения вышеуказанного мероприятия и планируют проведение соответствующих акций в центре столицы.

С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками, будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

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